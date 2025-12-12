Гранатометчика из Крыма осудили на 5,5 лет за дезертирство

Крымский гарнизонный военный суд отправил на пять с половиной лет в колонию строгого режима рядового Олега Лященко, признанного виновным в дезертирстве в период мобилизации. Как следует из материалов дела, которые приводит «Ъ», житель Крыма не вернулся в часть после отпуска и более года скрывался, пока его не задержали в июне 2024 года в ГАИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Морспасслужба Фото: Морспасслужба

Олег Лященко родился в Донецке, а в 2021 году получил российское гражданство и переехал с семьей в Крым. Постоянной работы не имел — подрабатывал автомехаником и периодически навещал мать в Донецке. В начале 2022 года знакомые предложили ему записаться на трехдневные учебные сборы с заработком около 30 тыс. руб.

21 февраля 2022 года Олега Лященко призвал отдел военкомата ДНР и зачислили гранатометчиком в 111-й стрелковый полк мобилизационного резерва. После вхождения ДНР в состав России он оказался уже в составе одной из частей 51-й армии и участвовал в СВО.

10 марта 2023 года военнослужащий самовольно покинул службу и уехал к семье в Крым. Задержали его 19 июня 2024-го, когда он пришел менять водительские права. Военная комендатура ДНР объявила розыск. Следствие предъявило обвинение по ч. 3 ст. 338 УК РФ (дезертирство в условиях мобилизации с санкцией от 5 до 15 лет лишения свободы).

При назначении наказания суд учел четырех малолетних детей подсудимого и участие в боевых действиях. Фигуранту определили минимальный срок.

Защита считает приговор незаконным. Адвокат Владимир Климашевский заявил, что «Лященко не мог быть мобилизован по указу главы ДНР, поскольку на тот момент уже был гражданином России, и контракт он не заключал». Южный окружной военный суд жалобу отклонил, оставив решение без изменения.

Анна Гречко