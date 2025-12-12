Гранатометчик не вернулся из Крыма

Как стало известно “Ъ”, Крымский гарнизонный военный суд отправил за дезертирство на пять с половиной лет в колонию строгого режима рядового Олега Лященко. Житель Крыма в 2022 году отправился на трехдневные учебные военно-полевые сборы в Донецке, откуда он родом, там же впоследствии он был мобилизован местным военкоматом, а после вхождения ДНР в состав России принимал участие в боевых действиях в зоне СВО. Из очередного отпуска в часть гранатометчик Лященко не вернулся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Родившийся в Донецке Олег Лященко после женитьбы переехал с семьей в Крым, где в апреле 2021 года получил российское гражданство. Постоянно мужчина нигде не работал, перебиваясь случайными заработками как автомеханик. Периодически господин Лященко ездил в Донецк к матери. В один из таких визитов в начале 2022 года друзья посоветовали многодетному отцу (сейчас у него четверо малолетних детей) записаться на трехдневные учебные военно-полевые сборы, где можно было заработать порядка 30 тыс. руб.

Как следует из материалов уголовного дела, 21 февраля 2022 года Олег Лященко был призван на службу отделом военного комиссариата ДНР и зачислен в 111-й стрелковый полк мобилизационного резерва Народной милиции ДНР в качестве гранатометчика и «поставлен на все виды обеспечения». После вхождения ДНР в состав России Олег Лященко оказался уже в составе одной из воинских частей, входящих в 51-ю армию, и принимал участие в СВО.

Как установили следствие и суд, 10 марта 2023 года, то есть после объявления в Российской Федерации частичной мобилизации, Олег Лященко, «являясь военнослужащим, проходящим военную службу по контракту», самовольно оставил часть и уехал к семье в Крым.

Там мужчину и задержали 19 июня 2024 года, когда он пришел в ГАИ менять права. Как оказалось, в розыск он был объявлен военной комендатурой ДНР. Следствие инкриминировало военнослужащему дезертирство в условиях мобилизации (ч. 3 ст. 338 УК РФ). За это Олегу Лященко грозило от пяти до пятнадцати лет. Крымский гарнизонный военный суд, учтя, что на иждивении у подсудимого находятся четверо малолетних детей, а также участие в СВО, назначил ему наказание в виде пяти с половиной лет колонии строгого режима.

Адвокат Олега Лященко назвал приговор «незаконным и необоснованным» и намерен добиваться полного оправдания своего подзащитного. «Суд не внял нашим доводам о том, что Олег Лященко не мог быть мобилизован на основании указа главы ДНР от 19 февраля 2022 года, поскольку с апреля 2021 года является гражданином России»,— заявил “Ъ” его адвокат Владимир Климашевский. Вывод следствия и суда о том, что его подзащитный проходил службу по контракту, защитник осужденного назвал ошибочным. «В деле нет никаких подтверждений того, что Олег Лященко его когда-либо заключал»,— заявил адвокат Климашевский.

Однако Южный окружной военный суд, отклонив жалобу защиты, решение крымского суда не изменил.

Олег Рубникович