Площади садов субтропических фруктов в Сочи увеличат на 10 га в 2026 году

Власти Сочи намерены заложить сады субтропических фруктов и ягод на площади 10 га в 2026 году. В текущем году показатель составил 13,3 га, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на администрацию города-курорта.

Сады будут разбиты в хозяйствах КФХ «100 Гектар», КФХ «Питомник Южный сад» и АО «Сельскохозяйственная фирма «Победа». В прошлом году в Сочи уже были заложены посадки бананов, мушмулы, фейхоа, косточковых и семечковых культур, инжира, хурмы, малины в хозяйствах КФХ «Адам чай», КФХ «Ачигварское озеро» и АО «Победа».

По данным администрации, на 1 декабря 2025 года собрали 2,2 т семечковых (яблоки, груша) с 2,3 га, 17,7 т косточковых с 5,7 га, 87,4 т орехоплодных с 973 га, 87,7 т субтроплодовых с 68,9 га, 15,5 т ягодных с 6,3 га и 9,9 т цитрусовых с 4,1 га.

ООО «Фрателли» увеличило производство субтропических культур до 14,3 т с темпом роста 166,7% к 2024 году. С 2017 по 2020 годы предприятие заложило сады и ягодники на 13,4 га с капельным орошением, выращивая фейхоа, инжир, персик, сливу, голубику и ежевику. В 2025 году получен первый урожай винограда — около 700 кг.

В личных подсобных хозяйствах города объем производства плодов и ягод составляет порядка 6,5 тыс. т. Наибольшая доля приходится на хурму, киви, инжир, фейхоа (40,9%), далее фундук (36,6%), косточковые (8,3%), ягоды (7,3%) и цитрусовые (4,6%).

В 2026–2035 годах в Сочи планируется развитие чаеводства, субтропического и южного садоводства, овощеводства в закрытом грунте, животноводства, агротуризма, а также повышение качества продукции и расширение ассортимента.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что садоводы Сочи рассчитывают получить в 2025 году урожай субтропических фруктов и ягод в объеме около 200,8 т, сопоставимый с уровнем 2024 года.

Анна Гречко