В Сочи ожидают урожай субтропических культур на уровне 2024 года

Садоводы Сочи планируют в 2025 году собрать более 200,8 т субтропических фруктов и ягод, что сопоставимо с результатами прошлого года. Прирост по сравнению с 2024 годом оценивается в пределах 3%, пишет РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как уточнили в мэрии, предприятия, такие как ООО «Фрателли», КФХ «Питомник Южный сад» и КФХ «100 гектар», пока не вышли на полное плодоношение, поскольку посадки осуществлялись с 2019 по 2024 год. В 2024 году общий сбор составил 200,8 т, что также превышает показатели 2023 года на 3%.

Наибольшая доля в структуре урожая приходится на фундук — 44,2%, далее следуют хурма, киви и инжир — 34,8%. Третью позицию занимают ягоды: малина, ежевика и голубика — 10,9%. Косточковые культуры (персик и алыча), а также цитрусовые (мандарины и лимоны) формируют по 5% урожая каждая.

Вячеслав Рыжков