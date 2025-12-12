Свердловского экс-министра ЖКХ Николая Смирнова приговорили к 5 годам условно

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приговорил бывшего свердловского министра ЖКХ и энергетики Николая Смирнова к 5 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 4,4 млн руб., передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кроме этого, он также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на этот же срок.

Николай Смирнов признан виновным по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, Николай Смирнов, его первый заместитель Игорь Чикризов, заместитель министра Андрей Кислицин через посредника получили взятку на сумму более 4,4 млн руб. Смирнов взял более 980 тыс. руб., Чикризов — не менее 1 млн руб., а Кислицын — не менее 2,5 млн руб.

Взятка была передана за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования водоснабжения. Остальные фигуранты также обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Рассмотрение дела заместителей назначено на 25 декабря. Дело Николая Смирнова было выделено в отдельное производство.

Артем Путилов