В 2025 году Новороссийск неоднократно подвергался атакам безэкипажных катеров (БЭКов) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате атак пострадал ряд объектов недвижимости, в том числе в центре города. О том, как эта ситуация отразилась на real estate-рынке города, «Ъ-Новороссийск» рассказала руководитель подразделения жилищно-ипотечного центра «Каян» в Новороссийске Ольга Иордакеску.

Ольга Иордакеску

«Данная ситуация, бесспорно, повлияла на покупателей. В связи с тем, что атаке подвергся самый востребованный район города, спрос резко снизился, а от части сделок люди вовсе отказались.

В целом, динамика на рынке недвижимости Новороссийска сейчас неоднозначная: при сохранении стабильных цен наблюдается заметное снижение покупательской активности. Но объясняется такая ситуация не только атаками БПЛА.

Основные факторы, снижающие покупательскую активность — это рост ипотечных ставок и общая неопределенность на рынке. Повышение ключевой ставки ЦБ привело к удорожанию кредитов: средняя ставка по ипотеке сейчас составляет 16–18%. Это сделало покупку жилья менее доступной для большинства потенциальных покупателей. При этом многие из них откладывают решения о покупке изза общей экономической нестабильности и колебаний курса валют.

Сейчас рынок недвижимости Новороссийска переживает период адаптации к новым экономическим реалиям.

Хотя цены пока держатся на прежнем уровне, снижение спроса сигнализирует о необходимости пересмотра стратегий как для продавцов, так и для покупателей. Ключевой фактор ближайших месяцев — динамика ключевой ставки и ипотечных программ, которые определят скорость восстановления покупательской активности».