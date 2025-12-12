Суд утвердил арест политику-иноагенту Шлосбергу по делу о фейках

Псковский областной суд оставил в силе арест зампреду партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан в России иноагентом). 5 декабря его отправили в СИЗО по обвинению в распространении фейков о ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Лев Шлосберг (признан иноагентом)

Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ

Поводом для уголовного преследования стал репост политика в Telegram-канале в феврале 2022 года. Обвиняемому также вменяют дискредитацию российской армии за опубликованную в «Одноклассниках» видеозапись. На ней фигурант ведет дебаты с историком Юрием Пивоваровым (признан в России иноагентом) и утверждает о необходимости «скорейшего прекращения огня» между Россией и Украиной. При этом зампред утверждал, что не имеет отношения к странице в соцсети, которой принадлежит ролик.

В ноябре Лев Шлосберг (иноагент) был приговорен к 420 часам обязательных работ. Его признали виновным в нарушении закона о деятельности иностранных агентов за отсутствие соответствующей маркировки на роликах, которые он сохранил на странице во «ВКонтакте». Защита отмечала, что видеозаписи не принадлежат политику, а ссылки, предоставленные следствием ведут на страничку другого пользователя.

Никита Черненко