Рестораторы поделили обед

Сеть с готовой едой Prime, насчитывающая 80 закусочных в Москве и оцениваемая в 1 млрд руб., обзавелась новым совладельцем. Основатель ресторанного холдинга Pinskiy & Co Антон Пинский выкупил неназванную долю сети у Аркадия Новикова, который стоял у истоков Prime. Эксперты не исключают, что такой шаг был необходим на фоне снижения популярности сети. Из-за этого часть заведений может сменить вывеску на принадлежащую Антону Пинскому сеть Stars Coffee. Впрочем, и кофейни в этом году столкнулись с падением трафика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Основатель холдинга Pinskiy & Co Антон Пинский сообщил в своем Telegram-канале, что выкупил часть доли основного владельца Novikov Group Аркадия Новикова в сети кафе с готовой едой Prime. Господин Новиков подтвердил “Ъ” эту информацию, добавив, что Антон Пинский приобрел долю с партнерами. Других подробностей ресторатор не привел. В Pinskiy & Co не ответили на запрос “Ъ”.

По данным СПАРК, Аркадию Новикову в ООО «Прайм ресторантс групп», управляющем 80 закусочными Prime в Москве, принадлежит 50%, по 25% — Сергею Гатилову и Валерию Коннову. В 2024 году выручка компании выросла на 8% год к году, до 2,57 млрд руб., чистая прибыль составила 19,2 млн руб.

Pinskiy & Co развивает преимущественно проекты совместно с ресторанной группой Аркадия Новикова Novikov Group, в частности рестораны «Сыроварня», «Колбасный цех», «Магадан» и другие. Также Антон Пинский владеет совместно с Тимуром Юнусовым (певец Тимати) сетями кофеен Stars Coffee и пиццерий Domиno Pizza, созданными на основе Starbucks и Domino’s соответственно.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает стоимость всей сети Prime в 1 млрд руб. Prime — сильный локальный бренд в сегменте продаж готовой здоровой еды, говорит эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. В январе—сентябре 2025 года оборот сегмента готовой еды в денежном выражении увеличился на 32% год к году, в натуральном — на 17%, следует из подсчетов Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды и аналитической компании NTech (см. “Ъ” от 5 декабря).

Основатель Zemskiy Group Владислав Земский, напротив, полагает, что проект был популярен при запуске в 2010-х годах, но сейчас конкуренция в сегменте высока и трафик в Prime сокращается.

Сегодня Prime уже не может конкурировать ни в ценовой политике, ни в качестве блюд с такими концепциями, как «Братья Караваевы», и продажей готовой еды от ритейлеров, соглашается директор по развитию Gagawa Алена Овчинникова. На этом фоне, не исключает эксперт, Аркадий Новиков может планировать целиком выйти из сети Prime.

Рост выручки сети в размере 8% едва ли можно считать оптимальным, учитывая, что сейчас обороты в ресторанном бизнесе увеличиваются в среднем на 15%, отмечает господин Земский. Сегодня компания сталкивается с необходимостью дополнительного инвестирования в развитие и повышения общей рентабельности бизнеса, добавляет директор практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Татьяна Пушкова.

К тому же часть точек Prime может быть переформатирована. Как сообщил партнер Антона Пинского Виталий Истомин в своем Telegram-канале, некоторые заведения Prime будут преобразованы в Stars Coffee.

Часть точек Prime, которые продолжают приносить прибыль, продолжит работать под этим брендом, а остальные будут переформированы в кофейни, полагает Алена Овчинникова.

По ее оценке, смена концепции одного заведения потребует 5–6 млн руб. Это будет намного целесообразнее, нежели открывать с нуля Stars Coffee с затратами в размере 10–15 млн руб., добавляет эксперт.

Но и кофейни могут оказаться не самыми востребованными у потребителей. В январе—октябре 2025 года число покупок в кофейнях по всей России снизилось на 7,3% год к году, согласно данным «Платформы ОФД» (см. “Ъ” от 25 ноября). Количество заказов в классических кафе и ресторанах Москвы в этот период также сократилось на 5% год к году (см. “Ъ” от 14 ноября).

Дарья Андрианова