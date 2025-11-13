Еда ускоряется

Пока в классических кафе и ресторанах Москвы посещаемость падает, сегмент фастфуда фиксирует рост числа гостей. Аналогичная ситуация наблюдается и в целом по России. Россияне пытаются экономить, сокращая необязательные траты, и выбирают фастфуд или готовую еду из супермаркетов.

Количество заказов в классических кафе и ресторанах Москвы в январе—октябре 2025 года сократилось на 5% год к году, а выручка таких заведений увеличилась на 9% из-за роста среднего чека на 16%, следует из подсчетов Focus Technologies. В то же время в сегменте фастфуда и недорогих заведений отмечен рост трафика на 3%, среднего чека — на 12%, а выручки — на 16%, уточнили аналитики компании.

По данным «Чек Индекса», рестораны и бары Москвы потеряли 3% трафика, кафе и столовые — 1%, точки фастфуда, напротив, нарастили число чеков на 4%.

Схожая динамика наблюдается в целом по России: в ресторанах и барах зафиксировано на 1% меньше покупок, в кафе и столовых — на 1% больше, а в сегменте фастфуда рост показателя на уровне 7%, добавляют в компании.

В фастфуд-сетях подтверждают динамику роста трафика. Об этом говорят в «Бургер Кинг», «Вкусно — и точка» и «Теремке». Гости в условиях роста цен все чаще выбирают быстрые и доступные форматы питания: фастфуд остается предсказуемым по цене и качеству, а развитие доставки и мобильных сервисов дополнительно поддерживает спрос, как и запуск новых продуктов, говорят в «Бургер Кинг». Масштаб бизнеса и долгосрочные отношения с поставщиками позволяют сдерживать рост цен, уточняют в сети «Вкусно — и точка».

Текущая динамика трафика в заведениях общепита свидетельствует о корректировке потребительского поведения, которая связана в том числе со снижением темпов роста располагаемых доходов, считает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Реальные располагаемые доходы населения в Москве в 2025 году остаются примерно на уровне прошлого года, при этом структура потребительских трат смещается в пользу обязательных расходов — продуктов, аренды и коммунальных платежей, уточняет господин Васильев.

По данным Росстата, за январь—сентябрь 2025 года реальные располагаемые доходы населения выросли на 9,2% год к году, инфляция в сентябре составила 7,98% в годовом выражении.

Повышение трафика у фастфуд-точек может быть также связано с тем, что снижается трафик у непродовольственного ритейла, считает гендиректор RestCon Елена Перепелица. Если раньше потребители ходили в торгцентры за покупками, то сейчас люди стали все чаще заходить только на фуд-корт, обходясь без покупок, поясняет она. По прогнозам Focus Technologies, по итогам 2025 года в целом посещаемость торгцентров по всей России сократится на 3% год к году.

Кроме того, часть гостей заведений общепита переориентируется на покупку готовой еды в магазинах. Основатель компании Briskly Глеб Харитонов зафиксировал в 2025 году рост спроса на готовую еду на 12%. С октября 2024 года по сентябрь 2025 года объем продаж готовых блюд в продуктовых сетях вырос на 24,8% по сравнению с предшествующим годом, а доля таких продаж увеличилась на 0,9 процентного пункта, до 8,2%, следует из подсчетов «Нильсен».

Концепция «еды на бегу» продолжает доминировать, добавляет директор по развитию Gagawa Алена Овчинникова.

На фоне снижения трафика в классических кафе и ресторанах многие сети начиная со второй половины 2025 года своей целью ставят не развитие, а оптимизацию расходов и внедрение новых инструментов, таких как ИИ, отмечает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. По данным каталога франшиз Businessmens.ru, количество запросов на франшизы кафе и ресторанов с января по ноябрь 2025 года снизилось на 28,5% год к году, приводит данные основатель компании Юрий Богомолов.

Если не будет изменения макроэкономических показателей, то трафик продолжит расти в фастфуде в будущем, считает совладелец сети «Теремок» Михаил Гончаров. Увеличение посещаемости точек общепита в целом вряд ли возможно, так как к этому нет экономических предпосылок, добавляет Елена Перепелица.

Дарья Андрианова