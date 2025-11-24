Спрос перетекает в стаканчик

Россияне стали реже ходить в кофейни: в 2025 году число покупок в таких заведениях сократилось на 7,3%, в то время как в точках самообслуживания с кофейными аппаратами этот показатель, напротив, вырос на 9%. Помимо прочего, серьезную конкуренцию кофейням составляют ритейлеры, открывающие в своих магазинах кофе-пойнты.

В совместном исследовании оператора фискальных данных «Платформа ОФД» и сети точек самообслуживания «Точка черного» говорится, что в январе—октябре 2025 года число покупок в кофейнях по всей России снизилось на 7,3% год к году, в то время как оборот таких точек вырос на 10% за счет увеличения среднего чека на 14,4%, до 412 руб.

Падение трафика в кофейнях наблюдается второй год подряд — это касается всего общепита в целом, подтверждает директор по развитию сети Cofix Екатерина Панова. Так, количество заказов в классических кафе и ресторанах Москвы в январе—октябре 2025 года сократилось на 5% год к году (см. “Ъ” от 14 ноября).

Основная причина традиционна — снижение покупательной способности населения, указывает госпожа Панова.

Кроме того, наблюдается переток части потребителей в заведения быстрого питания. В Москве в данном сегменте отмечен рост трафика на 3%, следует из данных Focus Technologies.

Изменения касаются прежде всего той части покупателей, которые всегда стремятся экономить, именно они особенно чувствительны к изменениям цен, констатирует директор по маркетингу ГК «Шоколадница» Наталия Савостина. Эта же часть потребителей и самая многочисленная, но конкуренция за них традиционно всегда была и есть прежде всего в сегменте, где чашка кофе стоит меньше 150 руб., добавляет она. Рост рынка в денежном выражении сейчас обеспечивается в основном за счет вынужденного повышения цен — это позволяет операторам общепита удерживать выручку, отмечает Екатерина Панова.

Кроме того, сегодня серьезную конкуренцию классическим кофейням создает ритейл, активно развивающий кофе-пойнты внутри магазинов и открывающий собственные заведения, отмечает Екатерина Панова. Туда неизбежно перенаправляется часть аудитории из общепита, добавляет она. По подсчетам «Платформа ОФД» и «Точки черного», в январе—октябре 2025 года в категории кофеен самообслуживания число чеков увеличилось на 9%, а оборот вырос лишь на 7% из-за более сдержанного роста среднего чека — на 4,9%, до 107 руб.

Спрос на кофейни самообслуживания растет на протяжении последних пяти лет, говорит операционный директор ГК Uvenco Сергей Каледин. Однако ритейлеры и операторы вендинговых автоматов пока не могут предложить то, что дает кофейня,—атмосферу, уникальные коллаборации, добавляет Екатерина Панова. Из-за этих преимуществ во «Вкусвилле», например, в формате «кафе» в январе—октябре 2025 года число покупок кофейных напитков выросло на 38,5% год к году, а в точках самообслуживания — всего на 0,3%.

Чтобы компенсировать отток посетителей и рост издержек, кофейни вынуждены корректировать цены, отмечает Екатерина Панова.

Например, оптимизировать себестоимость и работать над увеличением среднего чека не только за счет изменения цен, но и через корректировку продуктового ассортимента, перечисляет она. В ГК «Шоколадница» для поддержания спроса также удерживают цены на кофейные абонементы. Но в условиях инфляции и роста издержек сохранять рентабельность при низких ценах невозможно, поэтому и разрыв между средним и низким сегментами постепенно сокращается, говорит госпожа Панова.

Сергей Каледин уверен, что в дальнейшем покупательная способность, обусловленная экономическими факторами, будет определять развитие сегмента и выбор покупателей между традиционной кофейней и кофейней самообслуживания. Наталия Савостина прогнозирует продолжение роста числа потребителей, которые будут стремиться экономить.

