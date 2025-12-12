Сочи рассчитывает на рост въездного туризма в 2026 году

Власти Сочи рассчитывают на дальнейшее увеличение въездного туризма в 2026 году. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин на пресс-конференции, подводя итоги работы города в условиях ограничений на внешнеэкономическую деятельность последних лет. Он отметил, что, несмотря на временное замедление международной активности после 2022 года, курорт сумел восстановить взаимодействие с зарубежными партнерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В городе за последний год состоялось значительное число международных встреч и деловых событий. Сочи посетили представители Африканского союза, стран Персидского залива, включая Катар и Бахрейн, а также делегации из Китая. По словам мэра, иностранные гости проявляют заметный интерес к объектам культурного наследия, среди которых он выделил дачу Иосифа Сталина в районе Зеленой Рощи. Комплекс, находящийся в ведении госкорпорации «Ростех», был отмечен как одна из наиболее востребованных туристами исторических локаций.

Одновременно федеральные структуры расширили географию авиасообщения: открыто пять международных направлений, главным образом в страны Ближнего Востока. Это, по словам господина Прошунина, создает условия для возвращения на докризисный уровень въездного турпотока, хотя его объемы пока остаются ниже потенциала курорта.

Муниципалитет готовит собственную программу по развитию въездного туризма, которая должна учитывать культурные особенности гостей из разных регионов. Мэр подчеркнул, что многие зарубежные туристы проявляют повышенное внимание к горному кластеру. Власти предполагают, что это связано с более комфортным климатом и возможностями всесезонного отдыха.

По оценке городской администрации, активизация международных контактов, расширение воздушного сообщения и развитие инфраструктуры горного кластера могут обеспечить стабильный прирост числа иностранных туристов уже в 2026 году. Господин Прошунин отметил, что задача муниципалитета — предложить иностранным гостям качественный уровень сервиса и сформировать привлекательную туристическую среду, способную конкурировать с курортами сопоставимого уровня.

«Ъ-Сочи» писал, что к середине декабря средняя заполняемость отелей в Сочи — около 62%, в горном кластере — 41%. Сейчас на курорте находится примерно 100 тыс. человек. С начала 2025 года Сочи посетили более 7,5 млн туристов, и, по данным городских властей, до конца года число гостей будет близким к прошлогоднему рекорду — 8 млн. На новогодние и рождественские праздники ожидают около 480 тыс. туристов, из них примерно 200 тыс. приедут на один день.

Мария Удовик