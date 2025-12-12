Сочи продолжит сотрудничество с Минском в сфере общественного транспорта

Власти Сочи планируют масштабное обновление автобусного парка курорта в рамках сотрудничества с Минском. Мэр Андрей Прошунин сообщил на пресс-конференции, что город подписал дорожную карту, предусматривающую совместную работу над развитием пассажирского транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ

Сейчас в Сочи ежедневно выходят на маршруты около 600 автобусов, при этом потребность города оценивается на уровне 1,1 тыс. единиц подвижного состава. Из имеющихся машин около 200 произведены на белорусском заводе МАЗ. Господин Прошунин отметил, что на предприятии продемонстрировали высокий уровень локализации — порядка 92%, что позволяет рассчитывать на доступность запасных частей и комплектующих. Это, по словам мэра, выгодно отличает белорусскую продукцию от иностранных автобусов, эксплуатация которых ранее вызывала сложности.

Город планирует дальнейшие закупки, включая подвижной состав повышенной вместимости — так называемые «гармошки». Несмотря на сложный горный рельеф, власти считают возможным использование таких машин на части городских маршрутов. При этом в Сочи напоминают, что география города накладывает дополнительные требования: его протяженность составляет от 148 до 151 км, что делает его одним из самых длинных муниципалитетов в Европе по оси север—юг. В этих условиях, отмечает Андрей Прошунин, общественный транспорт должен быть комфортным и безопасным, способным обеспечивать сообщение между отдаленными районами.

К 2030 году муниципалитет намерен обновить около 85% автобусного парка. По словам мэра, программа реализуется при поддержке Минпромторга и других федеральных ведомств. В приоритете будут экологические виды топлива. Сочи делает ставку на газомоторный транспорт, параллельно развивая сеть соответствующих автозаправочных станций. Мэр также напомнил, что федеральные власти и представители «Газпрома» ранее рекомендовали курортным городам ускорить переход от дизеля к более экологичным видам топлива.

В мэрии ожидают, что модернизация транспортной системы позволит снизить нагрузку на инфраструктуру и улучшить качество перевозок в пиковые сезоны, когда пассажиропоток кратно возрастает.

«Ъ-Сочи» писал, что Северо-Кавказская железная дорога назначила дополнительные поезда в направлении черноморских курортов Краснодарского края на период новогодних и рождественских каникул. С 22 декабря 2025 года по 11 января 2026 года будут выполнены 228 рейсов по 16 парам дополнительных маршрутов.

Мария Удовик