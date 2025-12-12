В Ялте построят новый корпус реабилитационного центра к концу 2026 года

Федеральное медико-биологическое агентство завершит строительство нового корпуса объединенного протезно-реабилитационного центра на базе Ялтинского многопрофильного медицинского центра к концу 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФМБА Вероника Скворцова.

«За последние 2,5 года мы видим активное развитие Ялтинского центра — это флагманская клиника не только Крыма, но и Южного федерального округа Российской Федерации. Центр накопил большой опыт и компетенции в направлении протезирования. Мы начнем создавать новый корпус объединенного протезно-реабилитационного центра уже в ближайшее время. И к концу 2026 года он будет построен»,— заявила госпожа Скворцова.

В том же году планируется создание отдельной гибридной детской операционной для проведения операций на открытом сердце, криоабляции и внедрения других передовых технологий.

Медицинское учреждение особое внимание уделяет помощи и восстановлению участников специальной военной операции. С начала 2025 года такую поддержку получили более 550 человек. Мобильная бригада медиков оказала помощь на передовой свыше 3 тыс. раненых.

На базе Ялтинского центра функционирует госпиталь для участников и ветеранов спецоперации. Комплекс принимает раненых с Запорожского и Херсонского направлений, а также с юга Донецкой Народной Республики.

С 2022 по 2025 год Ялтинский центр получил и освоил более 560 млн руб. на переоснащение высокотехнологичным оборудованием, капитальный ремонт и закупку автотранспорта. До 2030 года финансирование составит еще 750 млн руб.

В 2025 году учреждение стало первой на полуострове клиникой, получившей сертификат качества и безопасности медицинской помощи Росздравнадзора.

Анна Гречко