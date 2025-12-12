На Среднеуральской ГРЭС запустили модернизированный турбогенератор №6

На Среднеуральской ГРЭС (входит в ПАО «ЭЛ5-Энерго») ввели в эксплуатацию обновленный турбогенератор № 6. Как сообщили в пресс-службе ПАО «ЭЛ5-Энерго», новое оборудование повысит надежность энергоснабжения и снизит риски технологических сбоев. Запуск приурочен к 90-летию со дня пуска первого турбоагрегата электростанции. В церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Денис Паслер и руководство компании.

В результате обновления мощность турбины достигла 120 МВт. В ходе модернизации были полностью заменены турбина, генератор и трансформатор. Общий вес обновленного оборудования составил более 2,3 тыс. тонн, а протяженность проложенных кабелей – 235 километров.

Проект стал вторым успешно реализованным в рамках программы КОММод после запуска обновленного турбоагрегата №7 в 2024 году. Обе турбины изготовлены российским производителем с полным циклом локализации оборудования и являются первыми завершенными проектами программы КОММод в регионе.

«Для меня как для главы региона главное, что жизненно важные ресурсы будут надежно поступать жителям Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Среднеуральска, а мы получим новые возможности для строительства и модернизации предприятий в Свердловской области»,— отметил Денис Паслер в своем Telegram-канале. Он добавил, что следующим этапом станет модернизация энергоблока №9.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что к 2028 году Среднеуральская ГРЭС планирует увеличить мощность блока №9 на 20 МВт.

Среднеуральская ГРЭС – газовая электростанция, которая осуществляет отпуск электроэнергии, а также тепла для Среднеуральска, части Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Была запущена в 1936 году. Установленная электрическая мощность станции составляет 1619 МВт, тепловая — 1117Гкал/ч.

Полина Бабинцева