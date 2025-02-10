К 2028 году Среднеуральская ГРЭС планирует увеличить мощность блока №9 на 20 МВт

Системный оператор включил модернизацию энергоблока №9 Среднеуральской ГРЭС (входит в ПАО «ЭЛ5-Энерго») в перечень проектов по техническому перевооружению генерирующих объектов тепловых электростанций в 2028 году (программа КОММод).

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Среднеуральская ГРЭС

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе ПАО «ЭЛ5-Энерго», проект предусматривает комплексную замену паровой турбины, поверхностей нагрева котла, трубопроводов, генератора и АСУ ТП. Мощность энергоблока увеличится с 310 МВт до 330 МВт.

В пресс-службе добавили, что в соответствии с условиями отбора, генерирующие компании принимают на себя обязательства по поставке мощности в течение 16 лет. Модернизация должна проходить с использованием отечественного оборудования и технологий.

Среднеуральская ГРЭС ранее уже принимала участие в программе КОММод: с ее помощью было проведено техническое перевооружение турбогенератора №7 с увеличением мощности турбины с 100 до 120 МВт. Сейчас ведутся работы по модернизации турбогенератора №6.

Среднеуральская ГРЭС была запущена в 1936 году. Общей установленная электрическая мощность — 1599 МВт, тепловая мощность — 1117 Гкал/ч.

Николай Яблонский