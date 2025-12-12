В Екатеринбург приехал поезд Деда Мороза

На железнодорожный вокзал Екатеринбурга прибыл поезд Деда Мороза, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Состав простоит там до 21:00.

На перроне ради встречи с Дедом Морозом собрались сотни жителей и гостей города. Уральцы бесплатно смогут посетить вагон Снежной королевы с зеркальным и тронным залами, вагон-лавку с сувенирами и вагон-ресторан с блюдами северной кухни. Кроме того, жители могут сфотографироваться в кабине празднично украшенного паровоза серии П36, которому железнодорожники дали имя «генерал» — из-за красной полосы, напоминающей лампасы.

Всего Дед Мороз посетит 70 городов России. В четверг поезд прибыл в Тюмень, а вечером он отправится из Екатеринбурга в Пермь. Для участия в некоторых мероприятиях проекта, а также для получения сладкого подарка, нужно было приобрести билет.

Ирина Пичурина