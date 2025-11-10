Поезд Деда Мороза приедет на Урал в начале декабря

В этом году поезд Деда Мороза прибудет в города Урала в начале декабря, следует из информации на сайте проекта. В Ишим (Тюменская область) с бесплатной программой на сцене он приедет 10 декабря (19:00-20:30). В Тюмень — 11 декабря (13:00-20:00), в Екатеринбург (13:00-21:00) — 12 декабря, в этих городах посещение поезда предусмотрено по билетам.

Всего Дед Мороз посетит 70 городов России. В крупных городах поезд будет стоять более трех часов: в это время дети смогут встретиться с волшебником, получить от него сладкий подарок, пройти квест с аниматорами и поучаствовать в чаепитии в вагоне-ресторане. Стоимость посещения передвижной резиденции — от 2950 руб. Кроме того, столько же стоит посещение вагона, в котором пройдет 45-минутное представление с кукольными героями поезда Деда Мороза в поисках волшебства — в стоимость билета также входят сладкий подарок и видеопоздравление Деда Мороза. Также можно будет без билета посетить вагон-лавку и вагон-ресторан с северной кухней в порядке живой очереди.

В малых городах предусмотрена короткая программа со стоянкой менее двух часов: там будет представлен спектакль, который можно будет посмотреть бесплатно, однако приобрести билеты по стандартной программе на посещение поезда во время стоянки в таких городах нельзя.

Напомним, в 2024 году стилизованный ретропоезд Деда Мороза прибыл на железнодорожный вокзал Екатеринбурга 31 декабря. Его встретили несколько сотен родителей с детьми. На перроне была организована развлекательная программа, в ходе которой Дед Мороз и Снегурочка поздравили уральцев с Новым годом.

Ирина Пичурина