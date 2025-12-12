Проектирование грузового порта на Бору планируют начать в 2026 году

Подготовка проекта строительства речного грузового порта на Бору в рамках расширения особой экономической зоны «Кулибин» начнется в 2026 году, следует из документов минпромторга Нижегородской области. Планируется проектирование транспортной и инженерной инфраструктуры порта, минимальная готовность проекта должна составить 20%, отмечается в документах.

Грузовой мультимодальный порт на Бору планируют строить по концессии, инвестиции в проект в инфраструктуру с зерновым хабом оценивались в 11 млрд руб. Потенциальными концессионерами в областном правительстве называли Росатом и группу FESCO в контуре управления госкорпорации. Внебюджетные инвестиции в портовую зону на Бору оценили в 9,3 млрд руб., инвестором контейнерного терминала и хаба мощностью 100 тыс. TEU в год также называли ООО «Проект 7».

«Создание порта станет драйвером развития речных перевозок, появится возможность развивать торговые отношения с регионами Волжского бассейна, а также выйти на новые международные рынки через Каспийское море»,— говорится в документах министерства. Также проект позволит сократить логистические цепочки доставки грузов по коридору «Север-Юг».

Владимир Зубарев