В правительстве РФ одобрили создание борской площадки ОЭЗ «Кулибин»

Межведомственная рабочая группа по вопросам создания и развития особых экономических зон (ОЭЗ) во главе с вице-премьеров Александром Новаком одобрила расширение особой экономической зоны ОЭЗ «Кулибин» в Нижегородской области, сообщили в региональном правительстве. Сейчас ОЭЗ находится на территории Дзержинска, новый участок площадью 117,7 га подобран на территории городского округа Бор.

Фото: Правительство Нижегородской области

Изначально власти региона планировали создать на Бору портовую ОЭЗ, однако затем было принято решение расширить на эту площадку ОЭЗ «Кулибин» промышленно-производственного типа. У этих типов ОЭЗ отличаются таможенные процедуры свободной таможенной зоны. Вместе с тем создание порта там все же планируется. Как писал «Ъ-Приволжье», его планируют строить за счет инвесторов или по концессии.

Кто намерен стать резидентом ОЭЗ на Бору

Губернатор Глеб Никитин отметил, что планируемый мультимодальный порт даст возможность нижегородским компаниям выйти на международный рынок через Каспийское море и черноморский бассейн. При необходимости нижегородское правительства будет рассматривать и другие территории для ОЭЗ.

Постановление правительства РФ о расширении территории уже подготовлено. С учетом борской площадки территория ОЭЗ «Кулибин» увеличится на 15% и достигнет 842 га. Соглашения о намерениях по реализации инвестпроектов на данной территории подписали 10 компаний, работающих в сферах металлообработки, логистики и агропромышленного комплекса.

Для борской площадки будут действовать те же преференциальные условия, что и в Дзержинске.

Галина Шамберина