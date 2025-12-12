На инженерную защиту Сочи от оползней требуется 163 млрд рублей

Мэр Сочи Андрей Прошунин оценил потребность в финансировании мероприятий по инженерной защите города от оползневых процессов в 163 млрд руб. В ходе пресс-конференции он указал, что нагрузка на городскую инфраструктуру многократно превышает расчетные нормативы, что в сочетании с особенностями рельефа усиливает риски для территории, пишет «Ъ-Сочи».

По словам градоначальника, одним из показательных участков является автодорога со стороны Магри: при установленном нормативе в 8 тыс. автомобилей в сутки фактический поток достигает 24 тыс. машин. Это создает дополнительное давление как на дорожную сеть, так и на грунты, способствуя росту оползневой активности.

Господин Прошунин подчеркнул, что заявленный объем финансирования отражает масштаб необходимых инженерных работ и предусматривает укрепление склонов, модернизацию сооружений и контроль за антропогенной нагрузкой. По его словам, проектные оценки учитывают риски для жилых зон, туристической инфраструктуры и ключевых транспортных маршрутов, что делает реализацию мер критически важной для устойчивого развития курорта.

Вячеслав Рыжков