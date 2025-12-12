Доходы бюджета Сочи на 2026 год составят 32 млрд рублей

Городское собрание Сочи утвердило бюджет на трехлетний период в первом чтении. Доходы на 2026 год запланированы на уровне 32 млрд руб., расходы — 33,6 млрд руб., дефицит составит 1,8 млрд руб., отметила пресс-служба мэрии. Мэр Андрей Прошунин пояснил, что дефицит не критичен и будет покрыт за счет внебюджетного источника, реализация которого ожидается в ближайшее время, пишет «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТАСС Фото: ТАСС

По словам господина Прошунина, бюджет носит социально ориентированный характер: сохраняются меры поддержки, предусмотренные региональными властями, в приоритете остаются семьи участников специальной военной операции и сами военнослужащие. В городе действует 28 муниципальных программ, их исполнение планируется в полном объеме. Сочи также участвует в двух национальных проектах.

Глава города подчеркнул, что по уровню финансовой устойчивости Сочи входит в число лучших среди 44 муниципальных образований края, а рейтинговое агентство недавно повысило рейтинг муниципалитета. Он добавил, что город может привлекать кредитные средства, однако необходимости в этом пока нет. На три года Сочи получит около 57 млрд руб. поддержки из краевого бюджета и рассчитывает участвовать в большинстве национальных проектов с привлечением федерального финансирования.

Вячеслав Рыжков