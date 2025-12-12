В Екатеринбурге прекратил работу «Винный факультет» у резиденции губернатора

В Екатеринбурге остановил работу ресторан «Винный факультет», открывшийся этим летом на ул. Пушкина, 17. В онлайн-картах заведение отмечено статусом «временно не работает». С сайта сети информация о точке в Екатеринбурге пропала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В московском филиале ресторана посоветовали следить за информацией в социальных сетях. «Мы приняли такое решение, но пока не ясно, окончательное оно или временное»,— сообщили представители «Винного факультета».

Заведение открылось в Екатеринбурге в начале июля этого года. Концепция предполагает оформление в стиле советской библиотеке и отсылает к студенческой жизни. В запуск точки вложили 22 млн руб. Создатель проекта Михаил Лопатин сообщал, что локация привлекла его тем, что на этом месте раньше находился общественный туалет.

Рестораны «Винный факультет» работают в Москве, Нижнем Новгороде, Калининграде. Филиал в Санкт-Петербурге, судя по данным карт и сайта сети, прекратил работу.

Анна Капустина