Денис Паслер поздравил свердловчан с Днем Конституции

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил жителей региона с Днем Конституции. В своем Telegram-канале он напомнил, что представители уральской юридической и правозащитной школы внесли в разработку главного закона России.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Он подчеркнул, что высшей ценностью нашего государства признается человек, его права и свободы, при этом Конституция закрепляет ответственность за сохранение и укрепление страны народом. «Опираясь на основной закон страны, мы развиваем Свердловскую область, укрепляем экономику, осуществляем масштабные проекты. Дорогие уральцы, благодарю за искреннее служение Свердловской области и России. Желаю вам добра и благополучия, а нашей любимой стране — процветания и новых побед!»,— поздравил Денис Паслер.

Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина напомнила о принятых в 2020 году поправках в Конституцию. «Обновленная Конституция ознаменовала наступление нового этапа развития страны. Основной закон страны помогает нам сегодня противостоять беспрецедентному внешнеполитическому и санкционному давлению, способствует сплочению нашего общества, укреплению духовного единства россиян на основе культурных и исторических ценностей»,— отметила госпожа Бабушкина на своей странице во «ВКонтакте»

Председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев тоже поздравил уральцев с праздником. «Конституция Российской Федерации — это основа крепкого, стабильного и процветающего государства, гарантия достойной жизни и свободного развития каждого гражданина страны»,— сказано в сообщении пресс-службы судов региона.

Конституция РФ была принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года, в силу вступила через несколько дней — 25 декабря. В 2020 году после голосования были приняты поправки, в числе которых — гарантированное социальное и пенсионное обеспечение, минимальный размер оплаты труда и индексация пенсий, также закреплено положение о том, что брак — это союз мужчины и женщины.

Осенью в Екатеринбурге открыли памятник одному из авторов Конституции России — основателю и первому директору Института философии и права УрО РАН в Екатеринбурге Сергею Алексееву. В конце 1991 года он стал членом рабочей группы Российского движения демократических реформ по подготовке проекта Конституции России.

