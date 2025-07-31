Соавтору Конституции Сергею Алексееву откроют памятник в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в сентябре откроют памятник одному из авторов Конституции России Сергею Алексееву, сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Памятник в честь его столетия установят около Уральского государственного юридического университета имени (УрГЮИ) В.Ф. Яковлева. На этой неделе площадку, где ведутся работы под будущий памятник, осмотрел министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Сергей Алексеев родился в 1924 году в Орле и умер в 2013 году в Санкт-Петербурге. Он был советским и российским ученым-правоведом, доктором юридических наук, профессором, является заслуженным деятелем науки РСФСР. В конце 1991 года господин Алексеев стал членом рабочей группы Российского движения демократических реформ по подготовке проекта Конституции России, так называемого «Альтернативного проекта» — эти наработки частично были использованы при создании Конституции РФ, принятой в 1993 году. В 2009 году Сергей Алексеев стал первым лауреатом высшей юридической премии России «Юрист года». Он также является основателем и первым директором Института философии и права УрО РАН в Екатеринбурге.

Ирина Пичурина