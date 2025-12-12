Ушедший на запасной аэродром рейс прибыл в Сочи после снятия ограничений
Самолет, ранее направленный в Минеральные Воды из-за временных ограничений в воздушной гавани Сочи, в районе 6:00 прибыл в аэропорт назначения, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани курорта. Восстановление работы аэропорта стало возможным после отмены ночных ограничений, которые вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
В администрации аэропорта сообщили, что все службы перешли к работе в штатном режиме. Пассажиров информируют об изменениях в расписании через онлайн-табло, официальный сайт, аудиообъявления в терминале и телеграм-бот. В аэропорту также напомнили о необходимости внимательно следить за обновлениями и соблюдать правила поведения в терминале.
В течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников самолетного типа. Большая их часть была сбита над Брянской областью — 63 аппарата. Также были поражены цели над Ярославской областью (восемь БПЛА), Московским регионом (четыре), Смоленской, Тверской и акваторией Черного моря (по три аппарата). Кроме того, по два беспилотника сбили над Тамбовской и Тульской областями, а по одному — над Орловской и Ростовской областями, сообщает пресс-служба Минобороны России в своем Telegram-канале.
