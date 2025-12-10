Аэропорт Сочи оформил зону досмотра крупной новогодней композицией

В аэропорту Сочи представили новогоднее оформление. В секторе предполетного досмотра B2 разместили подвесную инсталляцию протяженностью около 25 м. В ее композиции используется фигура Деда Мороза на самолете с новогодней елкой, а также декоративные элементы в виде подарков, полумесяца и звезд, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / aeroaer Фото: https: / t.me / aeroaer

Экспозиция дополнена гирляндами общей длиной 65 м. В секторе C2 специалисты аэропорта установили объемный фотостенд с изображениями достопримечательностей Красной Поляны.

Для изготовления декоративных элементов применено около 100 кг картона; после демонтажа материалы планируется направить на переработку.

Также в праздничный период в поселке Красная Поляна увеличится количество автобусов на 13, всего будет 60. Также добавят дополнительные электропоезда на маршруте Туапсе — Имеретинский курорт — Роза Хутор, их станет 11 пар, что даст 157 рейсов в обе стороны. На маршруте Сочи — Роза Хутор увеличат составы «Ласточек».

С середины декабря в горной зоне усилят работу эвакуационных служб. Для хранения автомобилей выделено место по адресу: набережная Времен года, 11. Въезд машин на летней резине в Красную Поляну будет ограничен.

Транспортный план разработан администрацией Сочи вместе с министерством транспорта Краснодарского края и другими службами. Будет усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения, особенно в аэропорту и горных дорогах.

В новогодний период РЖД добавит более 700 дополнительных рейсов на популярных направлениях, включая черноморское побережье. Поезда будут ходить из Москвы и Самары в Адлер. Ожидается, что самые загруженные дни будут 30 декабря и 11 января.

Во время новогодних праздников в Сочи ожидают около 280 тыс. туристов, еще 200 тыс. планируют посетить 55 туристических мест, 82% из которых находятся в горах. В зимний сезон в городе будут работать 636 гостиниц, включая 169 в Красной Поляне, которые смогут разместить до 88 тыс. гостей одновременно.