Кубань вошла в топ-3 регионов по востребованности ИТ-специалистов в общепите

Краснодарский край вошел в тройку регионов с самым большим запросом в сфере общественного питания на ИТ-специалистов, умеющих работать с искусственным интеллектом (ИИ) и нейросетями. На Кубань пришлось 10% от общего числа таких вакансий, размещенных на hh.ru в 2025 году. Чаще всего айтишников, владеющих ИИ, искали работодатели из общепита Москвы (33%) и Санкт-Петербурга (13%). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе рекрутингового онлайн-сервиса hh.ru Юг.

По данным hh.ru Юг, в Краснодарском крае наибольший интерес к айтишникам, умеющим общаться с ИИ, проявили компании из HoReCa Сочи — 43%, Краснодара — 39% и Анапы — 9% вакансий.

Медианная заработная плата, указанная в вакансиях для ИТ-специалистов в сфере общепита, на Кубани в 2025 году достигла 76,7 тыс. руб. Это самый высокий показатель в Южном федеральном округе. Работодатели Ростовской области в среднем предлагали 74,2 тыс. руб., Волгоградской области — 60,9 тыс. руб., Калмыкии — 55 тыс. руб., Астраханской области — 54,1 тыс. руб., Адыгеи — 53 тыс. руб.

В Краснодарском крае самыми высокооплачиваемыми айтишниками, пользующимися нейросетями, в этом году стали дата-сайентист — 277,5 тыс. руб., программист-разработчик — 128,5 тыс. руб., DevOps-инженер — 120 тыс. руб., продуктовый аналитик — 100 тыс. руб., системный аналитик — 100 тыс. руб., бизнес-аналитик — 95 тыс. руб., аналитик — 88,9 тыс. руб., аналитик данных — 80 тыс. руб., дизайнер-художник 74,7 тыс. руб., тестировщик — 70 тыс. руб.

«Кухня будущего — это не только шеф-повар, но и алгоритмы. Мы видим, как отельеры и рестораторы начинают строить команды вокруг данных: чтобы предугадать спрос, оптимизировать закупки и создавать персонализированный опыт для гостей. Это новые профессии на стыке гостеприимства и технологий»,— прокомментировала Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Маргарита Синкевич