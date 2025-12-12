Продюсер «Ласкового мая» уехал из России после возбуждения уголовного дела

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, который проходит обвиняемым по делу о мошенничестве и которого последний раз видели в Сочи, покинул Россию сразу после возбуждения уголовного дела. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что господин Разин выехал из страны в тот же период, а ранее утверждалось, что продюсер проживает во Флориде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В прошлый раз в суде представитель Андрея Разина не смог назвать его местонахождение, но предоставил документы об инвалидности, заявив, что продюсер выехал на лечение. Суд отклонил его ходатайство о пересмотре дела по правам на песни господина Шатунова, также в отношении Андрея Разина продолжается уголовное дело о мошенничестве на 500 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны были стать лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова — автора песен группы. По данным следствия, Андрей Разин использовал поддельный договор с Сергеем Кузнецовым и получал выплаты как предполагаемый правообладатель музыкальных композиций. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), предусматривающей до десяти лет лишения свободы. Потерпевшей признана вдова поэта.

Источник также сообщал, что в рамках расследования рассматривается возможность привлечения господина Разина к ответственности еще по одному эпизоду мошенничества, связанному с поддельным договором с певцом Юрием Шатуновым. МВД объявило продюсера в розыск. Ранее следствие ходатайствовало о его заочном аресте, однако позже это ходатайство было отозвано.

Мария Удовик