Сочи возглавил топ направлений для отдыха в 2025 году

В 2025 году Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 10% бронирований.

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,6 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха в 2025 году занял Санкт-Петербург, который собрал 8% бронирований. В культурной столице России путешественники бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 5 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Москва, которая собрала 7% бронирований. В столице России путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,8 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для отдыха в 2025 году также вошли и другие города Краснодарского края. Геленджик занял шестое место. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 5,6 тыс. руб.

Следом идет Краснодар, в котором одна ночь размещения стоит в среднем 3,5 тыс. руб. Средняя продолжительность отдыха — две ночи.

В период проведения праздничных мероприятий ожидается прибытие в Сочи порядка 280 тыс. туристов, дополнительно около 200 тыс. человек посетят 55 объектов туристической инфраструктуры, преимущественно расположенных в горной местности. Для размещения гостей в зимний сезон будет задействовано 636 средств размещения общей единовременной вместимостью до 88 тыс. человек, из которых 169 объектов размещения находятся в Красной Поляне.

В целях обеспечения транспортной доступности горного кластера планируется увеличение количества автобусов в Красной Поляне до 60 единиц, назначение 11 дополнительных пар электропоездов на маршруте Туапсе — Имеретинский курорт — Роза Хутор, а также усиление составов электропоездов «Ласточка» на направлении Сочи — Роза Хутор.

Мария Удовик