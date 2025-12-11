Сочи готовится к старту горнолыжного сезона на фоне роста снежного покрова

В горах Сочи продолжает увеличиваться высота снежного покрова, однако она пока не достигла значений, зафиксированных после октябрьских снегопадов, когда сугробы превышали полметра. Тогда снег постепенно растаял из-за потепления, сообщает пресс-служба курорта «Роза хутор» в своем Telegram-канале.

По данным горнолыжного курорта, на отметке 2,3 тыс. м (Роза Пик) за прошедшую ночь выпало еще 12 см снега. Сейчас высота сугробов составляет 20–30 см. Осадки продолжаются, видимость ограничена до 50 м, температура опускается до –4 градусов.

На высоте 1,6 тыс. м также наблюдаются снегопады. Снежный покров достигает 3 см, температура держится около нулевой отметки. Ниже по склону осадков нет, снежная корка не сформировалась: здесь воздух прогревается до +2…+5 градусов, видимость варьируется от 2 до 10 км.

Горнолыжный сезон в Сочи стартует 19 декабря. Трассы будут открываться по мере формирования устойчивого снежного покрова. Всего на курорте подготовлено 174 км сертифицированных трасс, работает 64 подъемника, оборудованы сноупарки, учебные зоны и площадки для вечернего катания. Туристам предложат более 700 кафе и ресторанов и 33 зимних пляжа. На период новогодних каникул анонсировано порядка 250 событий спортивного, музыкального и гастрономического форматов.

К праздникам усилят и транспортное обслуживание горного кластера. В Красной Поляне количество автобусов вырастет до 60 единиц. На маршрутах Туапсе — Имеретинский курорт — Роза Хутор будут назначены дополнительные электропоезда — всего 11 пар, а составность «Ласточек» на направлении Сочи — Роза Хутор увеличат.

С середины декабря усиливается работа эвакуационных служб. Для временного хранения автомобилей определена площадка на наб. Времена года, 11. Въезд на летней резине в Красную Поляну будет ограничен. Транспортный план разработан администрацией города совместно с Минтрансом Краснодарского края, Упрдор «Черноморье» и ГИБДД, которые усиливают контроль на дорогах, включая территорию аэропорта.

Кроме того, в новогодний период РЖД назначат свыше 700 дополнительных рейсов, включая направления к курортам Черноморского побережья. Дополнительные поезда отправятся из Москвы и Самары в Адлер; наибольший пассажиропоток ожидается 30 декабря и 11 января.

В период праздничных мероприятий Сочи прогнозирует приезд около 280 тыс. туристов. Еще 200 тыс. человек планируют посетить 55 туристических объектов, большинство которых расположены в горах. В зимний сезон в городе будут работать 636 гостиниц, включая 169 в Красной Поляне, где единовременно смогут разместиться до 88 тыс. человек.

