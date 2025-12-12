Аэропорт Сочи восстановил работу после ночных ограничений

В аэропорту Сочи сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения действовали в ночное время и были введены в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. По информации аэропорта, за период их действия один из экипажей принял решение направиться на запасной аэродром в Минеральные Воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Службы аэропорта сообщили, что полностью готовы работать в штатном режиме после снятия ограничений. Представители авиакомпаний проинформируют пассажиров обо всех изменениях в расписании через контакты, указанные при бронировании, а также через онлайн-табло, сайт аэропорта и телеграм-бот. Пассажиров призвали внимательно следить за обновлениями и соблюдать правила поведения в терминале.

Ранее сообщалось, что в течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Ярославской, Смоленской, Тверской, Тамбовской, Тульской, Орловской и Ростовской областей, а также над Московским регионом и акваторией Черного моря.

«Ъ-Сочи» писал, что в воздушной гавани Сочи представили масштабное новогоднее оформление, включающее в секторе B2 подвесную инсталляцию длиной 25 метров с фигурой Деда Мороза на самолете, елкой, декоративными звездами, полумесяцем, подарками и 65-метровыми гирляндами, а также объемный фотостенд с видами Красной Поляны в секторе C2. При этом все декоративные элементы, созданные примерно из 100 кг картона, по окончании праздников планируется демонтировать и отправить на переработку.

Мария Удовик