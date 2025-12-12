Главные новости к утру 12 декабря

В Твери при ударе БПЛА по жилому дому пострадали семь человек, в том числе ребенок.

Президент США Дональд Трамп сказал, что американские чиновники «выбросили что-то» из мирного плана по Украине. Сейчас документ состоит из «четырех или пяти частей».

Украина предложила США создать на территории Донбасса демилитаризованную свободную экономическую зону, пишет Politico.

Президент Владимир Путин прилетел в Ашхабад.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила российских паралимпийцев к участию в соревнованиях с флагом и гимном России.

Сенат американского штата Индиана, в котором большинство принадлежит республиканцам, отклонил инициативу Дональда Трампа о пересмотре границ избирательных округов.