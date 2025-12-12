Путин прилетел в Туркменистан

Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад. Его официальный визит в Туркменистан продлится два дня.

Как передает ТАСС, борт Владимира Путина приземлился у президентского терминала аэропорта Ашхабада. Его встретила рота почетного караула, которая выстроилась вдоль бежевой ковровой дорожки с национальным туркменским орнаментом.

Президент прибыл в Ашхабад для участия в форуме, который посвящен Международному году мира и доверия. ООН утвердила его по инициативе Туркменистана.

Во время визита у Владимира Путина также ожидаются двусторонние встречи с президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ирана Масудом Пезешкианом.