FIS допустила российских паралимпийцев до соревнований с флагом и гимном

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила российских паралимпийцев к участию с флагом и гимном во всех соревнованиях под эгидой FIS.

На сайте организации указано, что решение принято после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS). В декабре он признал неправомерным запрет FIS на участие в соревнованиях для российских и белорусских спортсменов.

В конце сентября Международный паралимпийский комитет восстановил членство российского комитета. Спортсмены в свою очередь вновь получили право выступать на международных соревнованиях с национальным флагом. При этом участвовать в соревнованиях 2026 года спортсмены из России не смогут — три из четырех международных федераций, отвечающих за виды спорта в программе Паралимпийских игр, оставили в силе отстранение всех спортсменов из России и Белоруссии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Антироссийские федерации».