Минфин США ввел санкции против племянников жены Мадуро и шести компаний

Минфин США ввел новые санкции в отношении трех племянников жены президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Силии Флорес, а также шести судоходных компаний, которые занимаются поставками венесуэльской нефти. Заявление опубликовано на сайте министерства.

Под новые санкции США попали компании Myra Marine Limited, Arctic Voyager Incorporated, Poweroy Investment Limited, Ready Great Limited, Sino Marine Services Limited и Full Happy Limited.

«Николас Мадуро и его преступные сообщники в Венесуэле наводняют Соединенные Штаты наркотиками, которые отравляют американский народ»,— заявил Скотт Бессент.

Источник в администрации президента США Дональда Трампа заявил Axios, что «это еще не все». По его словам, у Николаса Мадуро и его семьи есть выбор: «остановить наркоторговлю, остановить коррупцию, остановить диктатуру и покинуть страну — или заплатить за это».

С начала сентября американские военные у побережья Венесуэлы наносят удары по судам, которые, как заявляет Вашингтон, используются для перевозки наркотиков. С ноября Вашингтон ведет операцию Southern Spear («Южное копье») по борьбе с наркоторговцами в странах Западного полушария. Президент США Дональд Трамп заявлял, что политическая карьера господина Мадуро близится к завершению.

Вечером 10 декабря подразделения Береговой охраны США при участии ФБР задержали вблизи венесуэльского берега танкер. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что судно перевозило подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назвала действия Вашингтона попыткой «украсть или незаконно присвоить венесуэльскую нефть, ничего не заплатив».

Подробнее — в материале «Ъ» «США добыли немного венесуэльской нефти».