Власти Венесуэлы осудили захват танкера военными США

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что настоящая цель США, связанная с захватом танкера, это «украсть или незаконно присвоить венесуэльскую нефть, ничего не заплатив». «Правда открылась, маски спали»,— добавила Родригес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

В выступлении, которое транслировалось в эфире национального телевидения, госпожа Родригес назвала действия США международным преступлением, которое должно повлечь «юридическую ответственность». В свою очередь секретарь правительственной Объединенной социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Диосдадо Кабельо Рондон добавил, что захват танкера — это прямое нападение на ресурсы республики. Он подчеркнул, что революционные силы страны «готовы выдержать любые испытания в ходе длительного активного сопротивления».

Танкер вблизи берегов Венесуэлы был перехвачен совместными силами Пентагона, Береговой охраны США и ФБР вечером 10 декабря. Власти США считают его причастным к незаконной сети транспортировки нефти, поддерживающей иностранные террористические организации. Официально судно шло с венесуэльской нефтью на Кубу. Нефть поставляла венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA, которая имеет лицензию США на сотрудничество, в том числе с Chevron.

Влад Никифоров