В Сочи снесли 126 самовольных построек

С начала 2025 года в Сочи снесли 126 объектов самовольного строительства. Большую часть составили неэксплуатируемые нежилые и коммерческие здания, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Сейчас в Адлерском районе на улице Черновицкой демонтируют незаконную постройку площадью свыше 300 кв. м. Снос проводится на основании судебного решения 2021 года, удовлетворившего иск городской администрации. Владельца неоднократно привлекали к административной ответственности за игнорирование исполнительных документов и наложили на него исполнительный сбор. Застройщик ведет демонтаж самостоятельно.

Борьбу с нарушениями земельного законодательства, включая незаконное строительство, организуют по поручению главы Сочи Андрея Прошунина. Работа ведется совместно с прокуратурой, службой судебных приставов, правоохранительными органами и департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края.

До завершения года власти города планируют снести еще 42 объекта. В производстве находятся дела по 711 сооружениям. Судебные приставы проводят выездные проверки по 192 адресам для осмотра и вручения процессуальных документов. По 101 объекту суд предусмотрел частичный демонтаж, реконструкцию или приведение в соответствие с законодательством.

Алина Зорина