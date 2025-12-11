В Сочи вынесен приговор туристу за использование поддельного паспорта

Центральный районный суд Сочи вынес приговор 44-летнему жителю Пензенской области, которого признали виновным в приобретении и использовании заведомо поддельного паспорта (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Как установил суд, злоумышленник, находившийся в федеральном розыске, приобрел фальшивый паспорт гражданина Республики Армения у неустановленного лица, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AYP, Коммерсантъ Фото: AYP, Коммерсантъ

В сентябре 2024 года его задержали сотрудники полиции на железнодорожном вокзале станции Сочи. При проверке документов житель Пензенской области предъявил поддельный паспорт, после чего в отношении него было возбуждено уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и шесть месяцев в исправительной колонии особого режима с учетом прошлых правонарушений.

«Ъ-Сочи» писал, что Кунцевский районный суд Москвы признал экстремистским интернет-ресурс, предлагающий продажу sim-карт без обязательной идентификации абонентов, и удовлетворил иск прокуратуры о блокировке сайта. Ресурс действовал на территории Сочи, предоставляя доступ всем пользователям без регистрации и документов, что нарушало законодательство о связи.

Мария Удовик