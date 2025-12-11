Сына росгвардейца, устроившего смертельное ДТП на Урале, отпустили по УДО

В Нижнем Тагиле суд отпустил по УДО сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, который стал виновником смертельного ДТП в Екатеринбурге, произошедшем летом 2019 года, сообщил «Ъ-Урал» источник.

Авария произошла 4 августа 2019 года в центре Екатеринбурга. Владимир Васильев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Kia Rio и столкнулся с такси Lada, стоявшем на перекрестке на красный сигнал светофора. В результате ДТП на месте скончались водитель такси Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров.

В марте 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Васильеву наказание в виде 9 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. В сентябре 2023 года апелляционная инстанция снизила срок до 8 лет и 11 месяцев.

В марте 2024 года суд удовлетворил ходатайство Васильева об УДО, но в конце мая того же года Верховный суд Чувашии отменил данное постановление. В ноябре 2024 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила отклонил ходатайство адвоката об УДО.

Полина Бабинцева