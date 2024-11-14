Суд отказал в УДО сыну полковника, виновному в смертельном ДТП в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Нижнего Тагила отклонил ходатайство адвоката об условно-досрочном освобождении (УДО) сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, виновного в смертельном ДТП в Екатеринбурге, произошедшем летом 2019 года, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Смертельное ДТП произошло 4 августа 2019 года в центре Екатеринбурга. В тот день Владимир Васильев вместе с друзьями выпивал в квартире знакомого на улице 40-летия Комсомола. Там он взял ключи от Kia Rio, которая принадлежала его знакомому. Вместе с другим приятелем Владимир Васильев поехал к себе домой за алкоголем.

Рано утром он со скоростью более 90 км/ч (при разрешенной скорости не более 60 км/ч) ехал за рулем Kia по ул. Малышева со стороны ул. Шейнкмана в сторону ул. Московской. На перекрестке с ул. Московской он по касательной задел автомобиль SsangYong, а затем врезался в Lada с наклейкой такси Uber, которая стояла на перекрестке на красном сигнале светофора. В результате аварии на месте скончались таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров.

В марте 2021 года Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил Владимира Васильева к 9 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Он был признан виновным в неправомерном завладении автомобиля без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и нарушении ПДД в нетрезвом виде, повлекшем по неосторожности гибель двух человек (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ).

В сентябре 2023 года Свердловский облсуд смягчил приговор Владимиру Васильеву и назначил ему 8 лет и 11 месяцев лишения свободы без права управлять транспортными средствами на срок 2 года 11 месяцев по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ, обвинение по ч. 1 ст. 166 УК РФ было снято из-за отсутствия состава преступления.

В марте текущего года суд удовлетворил ходатайство Васильева об УДО, в конце мая Верховный суд Чувашии отменил данное постановление.

Мария Шараева