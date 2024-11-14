Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд отказал в УДО сыну полковника, виновному в смертельном ДТП в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Нижнего Тагила отклонил ходатайство адвоката об условно-досрочном освобождении (УДО) сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, виновного в смертельном ДТП в Екатеринбурге, произошедшем летом 2019 года, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Смертельное ДТП произошло 4 августа 2019 года в центре Екатеринбурга. В тот день Владимир Васильев вместе с друзьями выпивал в квартире знакомого на улице 40-летия Комсомола. Там он взял ключи от Kia Rio, которая принадлежала его знакомому. Вместе с другим приятелем Владимир Васильев поехал к себе домой за алкоголем.

Рано утром он со скоростью более 90 км/ч (при разрешенной скорости не более 60 км/ч) ехал за рулем Kia по ул. Малышева со стороны ул. Шейнкмана в сторону ул. Московской. На перекрестке с ул. Московской он по касательной задел автомобиль SsangYong, а затем врезался в Lada с наклейкой такси Uber, которая стояла на перекрестке на красном сигнале светофора. В результате аварии на месте скончались таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров.

В марте 2021 года Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил Владимира Васильева к 9 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Он был признан виновным в неправомерном завладении автомобиля без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и нарушении ПДД в нетрезвом виде, повлекшем по неосторожности гибель двух человек (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ).

В сентябре 2023 года Свердловский облсуд смягчил приговор Владимиру Васильеву и назначил ему 8 лет и 11 месяцев лишения свободы без права управлять транспортными средствами на срок 2 года 11 месяцев по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ, обвинение по ч. 1 ст. 166 УК РФ было снято из-за отсутствия состава преступления.

В марте текущего года суд удовлетворил ходатайство Васильева об УДО, в конце мая Верховный суд Чувашии отменил данное постановление.

Мария Шараева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...