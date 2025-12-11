В Сочи застройщик «Красмашевский» обанкротился с долгом 4,2 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом компанию «Специализированный застройщик "Красмашевский"», которая занималась реконструкцией санатория имени Кирова в центре Сочи. Задолженность банкрота перед Сбербанком составляет 4,2 млрд руб., говорится в материалах суда.

Проект реконструкции санатория имени Кирова был заявлен в 2019 году. Девелопер намеревался перестроить здравницу в апартаментный комплекс премиум-класса Grand Royal Residences. Работы должны были завершиться в 2022 году. Историческая часть санатория подлежала реставрации: комплекс зданий в неоклассическом стиле, открытый в 1936 году, является объектом культурного наследия. Кроме этого, на участке планировалось построить два новых высотных корпуса. В настоящее время работы по реконструкции исторических зданий завершены, новые корпуса к сдаче не готовы.

О проблемах в проекте реконструкции санатория стало известно в марте этого года, когда в Краснодаре была арестована Нателла Бирюкова, замначальника краевого управления охраны объектов культурного наследия. По версии следствия, чиновница незаконно согласовала уменьшение охраняемой территории в интересах ООО «Специализированный застройщик "Красмашевский"». Ущерб объекту культурного наследия составил 322 млн руб., сообщила Генпрокуратура РФ.

Анна Перова, Краснодар