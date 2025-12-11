Сочи усилил защиту субтропических растений перед похолоданием

В Сочи начались сезонные работы по защите субтропических растений от похолоданий. По данным администрации города, мероприятия проводят во всех районах курорта в связи с прогнозируемым кратковременным снижением ночных температур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Городской департамент по охране окружающей среды сообщает, что для сохранения точек роста специалисты связывают верхние листья высокорослых пальм, не включая трахикарпусы. На муниципальных территориях планируется защитить более 2,6 тыс. теплолюбивых растений. Аналогичные рекомендации направлены санаторно-курортным учреждениям, городским предприятиям и управляющим компаниям. Жителям также предложено укрыть экзотические и чувствительные растения на придомовых территориях.

В Сочи произрастает около восьми видов пальм. У растений высотой свыше полутора метров фиксируют верхушечные листья, а хрупкие кустарники дополнительно обвязывают для предотвращения повреждений при снегопадах. Такая технология применяется для новозеландского льна, олеандра, фейхоа, мирта, вереска, смолосемянника и драцены.

Агавы, саговники, кордилины, цитрусовые культуры и молодые пальмы укрывают с использованием каркасных конструкций. Они сохраняют воздушную прослойку и снижают риск заломов от мокрого снега и ветровой нагрузки, уточняют в пресс-службе мэрии курорта.

«Ъ-Сочи» писал, что этой зимой озеленители на курорте высадят более 60,5 тыс. луковичных цветов и свыше 152 тыс. других сезонных растений, включая 2,6 тыс. субтропических, требующих особого ухода. В настоящее время на клумбах курорта размещены различные сорта виолы, декоративная капуста, маргаритки и другие растения, а также проводятся мероприятия по защите пальм и кустарников от холода.

Мария Удовик