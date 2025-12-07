В Сочи высадят 213 тысяч сезонных растений

Озеленители в Сочи этой зимой высадят более 60,5 тыс. луковичных цветов и свыше 152 тыс. других сезонных растений. Об этом сообщил и. о. директора городского департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Баграт Еремян.

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

По словам чиновника, к зиме будут подготовлены 2,6 тыс. субтропических растений, которым требуется особый уход. В настоящий момент во всех районах курорта на клумбах размещены разные сорта виолы, декоративная капуста, маргаритки, цинерарии и цикламены, а также высажены луковицы тюльпанов, крокусов, нарциссов и гиацинтов.

«Для формирования клумб зимой мы выбираем устойчивые к перепадам температуры сорта»,— отметил господин Еремян.

Он также отметил, что у пальм высотой более 1,5 метра, кроме трахикарпусов, в преддверии холодов связывают листья и обвязывают хрупкие кустарники (олеандр, биоту, фейхоа, новозеландский лен, драцену, мирт, вереск и смолосемянник). Агавы, саговники, кордилины, цитрусовые, молодые пальмы с высотой ствола до полутора метров укрывают с помощью каркасов, завернутых мешковиной или нетканым материалом.

Василий Хитрых