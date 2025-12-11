Арест бывшему директору нижегородского ГУММиД Левдикову продлили до 15 февраля

Срок ареста бывшему директору МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (ГУММиД) Андрею Левдикову продлили до 15 февраля 2026 года включительно. 11 декабря Нижегородский райсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший гендиректор ГУММиД Андрей Левдиков

Как писал «Ъ-Приволжье», Андрей Левдиков уволился из ГУММиД в мае 2025 года. Тогда же было возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ). По версии следствия, за помощь коммерческой организации в победе на конкурсе обвиняемому оплатили ремонт квартиры на сумму свыше 7 млн руб. Фигурант изначально скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Но затем он вернулся в Нижний Новгород и сдался и в начале сентября был арестован.

Под следствие попал и бывший заместитель директора ГУММиД Илья Беба. В июле его задержали по обвинению в превышении полномочий. Как полагает следствие, он угрозами склонил руководство генподрядчика по ремонту путепровода у Мызинского моста взять на субподряд компанию своего отца.

