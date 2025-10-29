Арест бывшему директору нижегородского ГУММиД Левдикову продлили до 15 декабря

Бывший директор МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (ГУММиД) Андрей Левдиков останется под стражей до 15 декабря включительно. 29 октября Нижегородский райсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения.

Как писал «Ъ-Приволжье», Андрей Левдиков покинул ГУММиД в мае 2025 года. Тогда же на него завели уголовное дело о получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ) за помощь коммерческой организации в победе на конкурсе. По версии следствия, за это Андрею Левдикову оплатили ремонт квартиры на сумму свыше 7 млн руб. Фигурант изначально скрылся от следствия, но затем сам сдался и был арестован.

Ранее по обвинению в превышении полномочий был задержан замруководителя ГУММиД Илья Беба. Он, как полагает следствие, угрозами склонил руководство генподрядчика ремонта путепровода у Мызинского моста заключить договор субподряда с компанией своего отца.

Галина Шамберина