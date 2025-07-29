Просроченным картам меняют расклад

Банковский сектор расходится во мнениях, нужно ли принудительно перевыпускать карты с истекшим сроком годности. Как рассказали “Ъ FM” эксперты рынка, их замена создаст неудобства как для клиентов, так и для кредитно-финансовых организаций. В 2022-м международные платежные системы Visa и Mastercard покинули российский рынок, и банки совместно с НСПК приняли решение продлить срок действия уже выпущенных карт либо сделать их бессрочными. Это позволило продолжить их функционирование внутри страны. Однако в начале июля в Банке России заявили, что будут рассматривать вопрос об ограничении хождения таких карт в рамках борьбы с мошенничеством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сооснователь консалтинговой компании Futureproof Екатерина Семерикова согласна, что от части рисков это решение убережет. Но с другой стороны, по ее словам, для держателей это будет не очень удобно: «Есть угроза того, что карты с истекшим сроком годности могут быть использованы в каких-то мошеннических схемах. Здесь, конечно, палка о двух концах, потому что большинство кредиток, чьи сроки продлялись, выпущены для международных платежных систем. И, как правило, новые даты для них — до 2030 года, то есть это тоже ограниченный срок продления, не до бесконечности. Многие продолжают ими пользоваться. Людям это довольно удобно. Эти карты могут быть привязаны, условно, в различных приложениях и сервисах, и, безусловно, для кого-то это создаст некоторый дискомфорт. В 2022-2023 году где-то половина россиян, может быть, 45% продолжали пользоваться картами международных платежных систем. Понятное дело, что за последние три их количество довольно сильно изменилось, пошло на снижение. Но в любом случае часть населения точно продолжает использовать карты с истекшим сроком годности».

Как пишут «Ведомости», Т-Банк не видит острой необходимости в принудительном перевыпуске карт, так как это приведет к дополнительным расходам для кредитно-финансовых организаций. Но эта замена необходима, считает управляющий партнер компании Fintech Partners Александр Калякин:

«Сейчас инфраструктура восстановлена, никакой объективной необходимости держать в обороте просроченные карты больше нет.

Более того, если мы говорим о том, кто реально несет затраты на этот процесс замены, то логично, что первыми начали поднимать вопрос сами банки. Клиентам Т-Банка, например, известно, что эти расходы, в том числе и на доставку новой карты, в большинстве случаев берет на себя банк. А это стоит денег. Клиенты, как правило, за это не платят. Для них это почти незаметный процесс: пришла новая карта, активировал в приложении и забыл. Между тем просроченные кредитки вносят хаос в системы, особенно при так называемых офлайн-платежах в транспорте, терминалах без связи. Они проходят сразу, а деньги списываются потом. В результате все чаще фиксируются случаи, когда карта уже недействительна, средств на ней нет, а платеж почему-то все равно прошел. Кто в итоге покрывает эти расходы? Банк. Поэтому ЦБ и НСПК начали задумываться, как ограничить такие сценарии».

Участники рынка надеются, что кредитно-финансовые организации и регулятор вернутся к обсуждению этого вопроса в будущем. Прежде СМИ сообщали, что решение может быть принято до февраля 2026 года. Но сейчас нет необходимости перевыпускать карты, считает генеральный директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев: «После того, как были введены ограничения и санкции, перестали поддерживать карты Visa и Master, эта мера была вынужденной. Но оказалось, что никаких дополнительных рисков и угроз ни для банков, ни для клиентов разрешение бессрочно использовать карту, в принципе, не несет, по крайней мере, каких-то массовых проблем с этим не было. Наоборот, стало проще и удобнее.

Может быть, увеличиваются риски мошенничества, но это минимальное влияние, как мне кажется, в масштабах всего рынка. И я бы, скорее, согласился с тем, что такой неожиданный эксперимент по разрешению действия карт бессрочно оказался неплохим.

Перевыпуск означает дополнительные затраты времени и денег для банков и клиентов. Невозможно сделать так, чтобы карта сохранила свою идентификацию, номер и так далее. Не очень понятна целесообразность такого шага, для чего это нужно сделать, какой риск это снизит, а издержки вместе с тем есть».

“Ъ FM” обратился за комментарием в Ассоциацию банков России. Там рассказали, что количество карт с истекшим сроком действия снижается и необходимость в их использовании отпадает. Решение же, которое может принять регулятор, там называют логичным и последовательным, так как в долгосрочной перспективе это повысит доверие клиентов.

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Анна Кулецкая