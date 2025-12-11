Politico: США могут создать «ядерную пятерку» с участием России в противовес G7

В Вашингтоне обсуждают идею сформировать группу «ядерной пятерки» C5 («Core 5»), в которую вошли бы США, Китай, Россия, Индия и Япония. Новая международная структура могла бы стать альтернативой G7, которая перестает соответствовать мировым реалиям. О «казалось бы, необычной идее» пишет Politico.

Один из бывших сотрудников Белого дома заявил изданию, что официальных обсуждений на эту тему еще не велось, но сама концепция соответствует «стилю Трампа». Собеседник издания отметил, что президент США стремится заключать сделки с геополитическими конкурентами. Например, он готов разрешить Nvidia поставлять чипы H200 в Китай, а также отправлял своего посланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера на переговоры в Москву.

«Ничего по теме C5 и G7 (официально) не выносилось на обсуждение. Но точно были разговоры о том, что структуры вроде G (G7, G20. — "Ъ") или Совбеза ООН уже не могут соответствовать своим изначальным задачам»,— сказал источник Politico, работавший в Белом доме при первом сроке Дональда Трампа.

Отсутствие Европы в перспективном C5 усилило бы беспокойство европейских союзников, особенно в связи с выходом новой американской стратегии национальной безопасности, полагают собеседники Politico.

О реакции мировых СМИ на новую стратегию нацбезопасности США — в материале «Ъ».