Трамп пообещал подписать торговое соглашение с Китаем «в скором времени»

США и Китай достигли серьезных договоренностей в сфере торговли, заявил президент США Дональд Трамп. Он надеется подписать торговое соглашение с КНР в скором времени.

Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Мы заключили с Китаем потрясающие сделки»,— сказал господин Трамп во время своего выступления в Маунт-Поконо в штате Пенсильвания. По его словам, Китай закупает товары у США на несколько триллионов долларов. Президент США уточнил, что торговое соглашение с Китаем будет подписано «в скором времени».

Об одной из будущих сделок господин Трамп сообщил 8 декабря. Он рассказал, что достиг соглашения с председателем КНР Си Цзиньпином о возобновлении поставок чипов H200 производства Nvidia. Президент США уточнил, что 25% от сделок будут выплачиваться в американский бюджет.