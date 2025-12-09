Администрация Дональда Трампа опубликовала 5 декабря новую версию Стратегии национальной безопасности США. Документ, который, как отмечают мировые издания, вызвал шок у европейских лидеров и дипломатов, но нескрываемое удовлетворение в Москве.

Кремль потирает руки

Подтверждение «разобщения» трансатлантического союза, обвинения европейцев в продолжении конфликта на Украине, воздержание от упоминания России в качестве угрозы, осуждение расширения НАТО: Москва о таком могла только мечтать, Трамп исполнил ее мечту.

Сколько тревожных звонков еще нужно Европе?

Единственное, что удивительно в новой стратегии,— это то, что она уже никого не удивляет. Потому что все пункты, содержащиеся в ней, США неоднократно анонсировали, да и уже претворяют в жизнь… И все же Европа, похоже, пока не хочет замечать резкого разрыва в трансатлантических отношениях. Сколько тревожных звонков еще нужно?

Стратегия США пронизана нарциссизмом Трампа. Это разоблачает нынешнюю слабость Америки: система, построенная на одном человеке, не может быть устойчивой… Несмотря на то, что фактура в документе США в некоторых местах явно страдает, он прав по крайней мере в одном: Европе не хватает уверенности в себе.

Новая стратегия Трампа знаменует развал западного альянса

Трамп 2.0 кардинально отличается от того, каким он был в свой первый президентский срок, и это сбивает с толку: он более хвастлив, более уверен в себе, бескомпромиссно меркантилен, сильнее настроен игнорировать препятствия на своем пути и более решителен в реализации политики «Америка прежде всего»… Тревожных сигналов для европейских лидеров было достаточно, но они так и не смогли согласовать план действий, ограничившись закатыванием глаз, заламыванием рук и принятием желаемого за действительное. На этот раз выиграть время не получится, и усилия по навязыванию Украине крайне невыгодного «мирного» соглашения могут в конечном счете спровоцировать развал западного альянса.

Новая доктрина Трампа подтвердила: готова Европа или нет, но она теперь сама по себе

Документ о безопасности — самый четкий сигнал того, насколько жестко и расчетливо Вашингтон хочет выстраивать отношения с континентом. И новая фаза попыток Трампа перекроить Европу по своему идеологическому представлению, попутно кинув ее в военном отношении…

Поддаваться давлению США нельзя… В следующий раз, когда Вашингтон начнет закручивать гайки, ЕС должен быть готов дать отпор, начиная с отказа от торговой сделки и задействования мощного «инструмента противодействия принуждению» при первых признаках давления. Только решительный ответ дойдет до Вашингтона. Если США захотят исключить из числа приоритетных вопрос безопасности Европы, это должно дорого им обойтись: падением их влияния в регионе.

Момент истины для Европы и США

Стратегия национальной безопасности Белого дома произвела эффект разорвавшейся бомбы в Брюсселе. Вместо того чтобы сосредоточиться на геополитических вызовах со стороны России и Китая (как это было в Стратегии национальной безопасности первого срока Трампа), документ нацелен на саму Европу и предостерегает от «цивилизационного вымирания» континента из-за неконтролируемой миграции и беспомощного либерального истеблишмента… Она отражает более широкий взгляд администрации Трампа на мир, который заключается в отказе от эпохи глобального доминирования в пользу подхода, в большей степени ориентированного на интересы США.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц