Самолет Пашиняна не смог сесть в Москве ночью из-за атаки БПЛА

Борт премьер-министра Армении Никола Пашиняна ночью был перенаправлен из Москвы в Санкт-Петербург из-за закрытого воздушного пространства. С утра господин Пашинян сумел вылететь в столицу. Он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, а также в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Никол Пашинян

О задержке самолета премьера рассказал его пресс-секретарь Назели Багдасарян. «Самолет был перенаправлен в Санкт-Петербург и благополучно приземлился в аэропорту Пулково. Утром премьер-министр Никол Пашинян продолжил путь и отправился в Москву»,— написала она в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Никол Пашинян уже прибыл на заседание Евразийского межправительственного совета, которое проходит в Доме правительства РФ, передает ТАСС. Премьер-министр Армении пробудет в России два дня, 11 и 12 декабря.

По данным Минобороны РФ, за ночь над Московской областью было сбито 40 дронов. Все московские аэропорты приостанавливали работу. В Домодедово, Внуково и Шереметьево в общей сложности задержали 238 рейсов из-за ограничений на прием и выпуск самолетов.